أصدرت السلطات السعودية قرارا يقضي بطرد كل اليمنيين من الحرم النبوي الشريف، سواء كانوا طلبة أو معلمين أو موظفين حسبما أفادت مصادر إعلامية.

الشرق الأوسط: والسعودية التي تحتل اليمن مع الإمارات منذ 7 سنوات من خلال غزوه ، تسببت في العديد من المشاكل للبلد الفقير، وهذه المرة اتخذت إجراءات أخرى ضد الشعب اليمني المظلوم.

وأوضح الصحفي اليمني في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن: “63 طالبا، ومعلما، وموظفا يمنيا هم ما تبقوا في الحرم النبوي الشريف تم إبلاغهم رسميا بالمغادرة نهائيا مع نهاية شهر أبريل القادم، ليكون اليمن هو الدولة العربية والإسلامية الوحيدة التي يخلو الحرم منها بشكل كامل”.

وأضاف: “للعلم.. التصفية للجنسية اليمنية بدأت قبل قرابة ثلاث سنوات”.

وفي وقت سابق، قالت منظمة “سام” للحقوق والحريات إن قرار السلطات السعودية بإلغاء عقود العمالة اليمنية في المناطق الجنوبية للمملكة “يستند إلى أبعاد سياسية خاطئة، ويحمل دلالات تمييزية غير مقبولة”.

ودعت المنظمة، التي مقرها في جنيف، السلطات السعودية إلى التراجع عن هذا القرار غير المعلن لما يشكله من مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى تبعات القرار في وقت يشهد فيه اليمن تراجعا حادا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. ولفتت المنظمة إلى أن السلطات السعودية لم تعلن بشكل رسمي عن هذا القرار، كما لم تنف الأخبار المتداولة حول إلغاء عقود العاملين اليمنيين.