ورد الآن.. خروج الوضع عن السيطرة باشتعال نيران فضيعة في محطة أرامكو وعدم القدرة على ايقافها والسعودية تناشد العالم (فيديوهات حصرية)

اندلعت نيران فضيعة في محطة أرامكو جدة، اليوم الجمعة، بسبب عملية كسر الحصار الثالثة للقوات اليمنية التي تفذتها داخل الأراضي السعودية.

وخرج الوضع عن سيطرة فرق الإطفاء السعودية، إذ عجزت السلطات السعودية من إطفاء الحرائق الناشبة بسبب عملية كسر الحصار الثالثة.

عملية كسر الحصار الثالثة

وكان أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية, العميد سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي السعودية ردا على العدوان والحصار. وأكد استهداف منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة السعودية الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة.

وأوضح أن الطيران المسير استهدف مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية، بالإضافة إلى استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

لن تتحمل مسؤولية نقص إمدادات الأسواق العالمية

على ذات السياق، أكدت وسائل اعلام سعودية، خروج الوضع عن السيطرة، وأن طواقم الدفاع المدني والإطفاء تعمل على السيطرة على حريق محطة أرامكو في جدة الآن.

وقال مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة أن محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة ومحطة “المختارة” في منطقة جازان تتعرضان لهجمات بمقذوفات صاروخية.

وحذرت الطاقة السعودية من نقص امدادت الطاقة العالمية، وأن المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية. وأكدت اخلاء مسؤوليتها في حال نقص إمدادات الطاقة العالمية بسبب استهدافات صنعاء.

متعوا عيونكم ليلا من خزنات أرامكو بجده

شكرا بحجم السماء للسيد عبدالملك الحوثي الذي رفع رؤس اليمنيين ومرغ انوف ال سعود ومرتزقتهم في الوحل في الذكرىالثامنه لعدوانهم على اليمن واليمنيين

تحيه لانصار الله والجيش اليمن

اليمن يؤدب العدوان السعودى الاماراتي pic.twitter.com/umR56NkhDV — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) March 25, 2022

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