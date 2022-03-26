أعلنت الوزارة عن إنجاز أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية الخاصة وتكبيد القوات الأوكرانية ثلاثين ألف قتيل وجريح، وتدمير نظام الدفاع الجوي الأوكراني، والقضاء على قوات كييف البحرية بالكامل.

وأكد النائب الأول لرئيس الأركان الروسية سيرغي رودسكوي، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تشمل 276 مدينة وبلدة وقرية.

وأفاد بأن قوات الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك تسيطر حاليا على 93% من أراضي الجمهورية، بينما تسيطر الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك على 54% من أراضي الجمهورية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: أن القوات الروسية تحاصر كييف وخاركوف وتشيرنيغوف وسومي ونيقولاييف وسيطرت على خيرسون بأكملها ومعظم أراضي مقاطعة زابوروجيه.



كما أكدت الدفاع الروسية أنه منذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا تم تدمير 255 طائرة مسيرة و189 نظاما للدفاع الجوي و1564 دبابة ومدرعة و158 نظاما لراجمات الصواريخ و627 مدفعا بما فيها مدافع الهاون، و1367 قطعة من العربات العسكرية الخاصة.

وأشار البيان إلى أن وحدات القوات الروسية تقدمت خلال اليوم الأخير لمسافة كيلومترين وتقاتل اللواء الـ 54 الآلي للقوات الأوكرانية على الأطراف الجنوبية والجنوبية الشرقية لبلدة نوفوميخايلوفكا جنوب غربي دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضافت أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقاتل اللواء الـ 25 لقوات الإنزال الأوكرانية للسيطرة على بلدتي كامينكا ونوفوباخموتوفكا شمالي دونيتسك.

خريطة المواقع الخاضعة لسيطرة الجيش للقوات الروسية

هذا ونشر الجيش الروسي خريطة للأراضي التي سيطر عليها منذ بدء عمليته في أوكرانيا، وأعلن إطباقه الحصار على العاصمة كييف، ومدينة خاركوف ثانية أكبر المدن الأوكرانية.

أكدت الوزارة، أن العملية الخاصة لحماية دونباس تسير وفقا لجدولها، مع تفادي الخسائر فِي صفوف العسكريين الروس والمدنيين، وبالاعتماد على أسلحة عالية الدقة.