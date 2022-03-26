تشهد العاصمة صنعاء اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة للشعب اليمني بمناسبة اليوم الوطني للصمود ودعماً لحملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار لمواجهة العدوان.

ويردد المحتشدون الشعارات المؤكدة الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة ودعم القوة الصاروخية والطيران المسير والتفاعل مع حملة إعصار اليمن للتحشيد والاستنفار ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد حتى تحقيق النصر المبين.

ولا تزال ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء يزدحم بالمقبلين للاحتفاء باليوم الوطني للصمود لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني.