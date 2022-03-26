هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واصفاً اياه بأنه “جزار”، بعد زيارته للاجئين الأوكرانيين في وارسو ببولندا، السبت.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي كلمات قاسية بحق بوتين الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي خلف آلاف القتلى. ووصف بايدن مؤخرا بوتين مرتين بأنه “مجرم حرب”.

الكرملين يرد سريعا

ولم يتأخر الرد الروسي على تصريحات بايدن في وارسو، إذ نقلت وكالة تاس للأنباء عن متحدث باسم الكرملين قوله اليوم السبت إن التصريحات الجديدة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين تضيق آفاق إصلاح العلاقات بين البلدين.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على كلام الزعيم الأمريكي بالقول: “من المستغرب سماع مثل هذه الاتهامات بحق بوتين من قبل بايدن الذي سبق أن أصدر أوامر بقصف يوغوسلافيا وقتل الناس”.

وحذر بيسكوف من أن “الإهانة الجديدة بحق بوتين من قبل بايدن تضيّق أكثر نافذة الفرص المتوفرة لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة”.