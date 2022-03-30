بارك المكتب السياسي لأنصار الله عملية “بني براك” البطولية، التي هزت الكيان الصهيوني الغاصب، وزلزلت كيانه المؤقت.

كما بارك المكتب في بيان له، كل العمليات البطولية التي تستهدف الصهاينة.

وأشار سياسي أنصار الله إلى أن عملية “بني براك” الجهادية، وغيرها من العمليات، تؤكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تكون مستقراً آمنا للغزاة والمحتلين، وأن مسيرة النضال والجهاد في تصاعد مستمر حتى تحرير كل شبر في فلسطين المحتلة.

وحيا المكتب المجاهدين في فلسطين وحركات المقاومة الإسلامية والشعب الفلسطيني المظلوم المجاهد. وأكد موقف أنصار الله الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية التي تمثل القضية الأولى والمركزية للأمة.

وعبّر المكتب السياسي لأنصار الله عن رفضه الشديد للقاء الخيانة والتطبيع الذي عُقد في النقب المحتلة.. مؤكدا أنه يأتي في سياق التآمر على شعوب الأمة ومقدساتها.