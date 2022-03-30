نشرت الشركة اليمنية للغاز كشوفات تعبئة اسطوانات الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات وتوزيع الغاز للسيارات عبر الطرمبات.

وكان كشف الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز، الأستاذ علي معصار، عن فك القطاع المفروض على مقطورات الغاز المنزلي المنتج من صافر في منطقة حويشان طريق مارب الجوف والذي استمر ل 15يوما.

ونوهت الشركه اليمنيه للغاز عن بدء وصول بعض المقطورات الى المحطات المركزيه في الامانة عصر يومنا هذا الاربعاء الموافق 30/3/2022م وفي انتظار وصول بقية المقطورات.

وعليه فإن الشركه اليمنيه للغاز تعلن استئناف تنفيذ البرنامج التمويني عبر العقال من الغاز الواصل من صافر يوم غدا الخميس الموافق 31/3/2022 حيث سيتم انزال 149نقطه في امانة العاصمة وبالسعر المحدد 5900 ريال للاسطوانه.

كما ستقوم الشركة بتخصيص عدد 22من المحطات لتوزيع الغاز عبر العقال من الغاز المستورد من الخارج لمن اراد من المواطنين وبالسعر التجاري المستورد مبلغ 8225ريال للاسطوانه..

وتؤكد الشركة انه سيتواجد العقال في تلك المحطات مع الكشوفات للتعريف بالمواطنين وذلك لمنع سحب الكميات لصالح السوق السوداء.

كما عملت الشركة على تخصيص 22 محطة اخرى لتموين السيارات من الغاز المستورد عبر البحر، مساهمة من الشركة في توفير مادة الغاز للسيارات ووسائل النقل العامة لتخفيف معاناة المواطنين في التنقل عبر وسائل النقل العامة.

كشف المخصص للمحطات والاسطوانات