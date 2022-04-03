أشار الأستاذ الدكتور خالد عبد الله تلها (كلية الطب جامعة صنعاء) استشاري أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية انه يجب على مرضى الكلى في رمضان مراعاة استشارة الطبيب أولًا بأول كون مريض الكلى من أكثر الأشخاص تأثرًا بنمط تغذيتهم.

وأضاف: أن حالتهم قد تسوء أو تتحسن بحسب ضبطهم لغذائهم وشرابهم لذا فقد تشكل الإصابة بأحد أمراض الكلى أحد أكثر الأمور العالقة حول إمكانية صيام هؤلاء الأفراد في الشهر الفضيل.

موضحا انه لا يُسمح بالصيام لمرضى الفشل الكلوي لأن امتناعهم عن شرب السوائل لفترة طويلة ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻳﺴﺒﺐ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻦ وقد يؤدي بهم إلى مضاعفات حادة لعل أبرزها دخول المريض في غيبوبة نتيجة ارتفاع سموم الكلى.

وكذلك مرضى الكلى الذين يعانون من مشكلة في الضغط او القلب أو السكري يُمنع أيضًا من الصيام الا بعد موافقة الدكتور المعالج لأنه معرض للإصابة بالجلطات بسبب قلة السوائل التي قد تتسبب في لزوجة الدم.

وأكد الدكتور تلها على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء بحيث لا تقل عن لترين إلى ثلاثة لترات مع مراعاة توزيعها على مدار فترة الفطور ما بين أذان المغرب وحتى أذان الفجر.

وقال انه يجب على أمراض الكلى تجنب الأتي:

المشروبات التي تحوي الكافيين من قهوة أو شاي أو مشروبات غازية فهي تساهم في زيادة خسارة السوائل من الجسم.

الحرص على تجنب الأغذية التي قد تزيد من الترسبات في الكلى أو مجرى البول.

اعتماد نظام غذاء صحي متوازن مع الحرص على ضبط كميات البروتين بحيث لا تتجاوز ما هو مسموح من قبل الطبيب المعالج.

تجنب التعرض لأشعة الشمس في النهار والقيام بأي مجهود بدني قد يساهم في زيادة خسارة السوائل من الجسم.

الالتزام بتناول الأدوية كما يصفها الطبيب.