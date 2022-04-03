تتداول حسابات زائفة باسماء قيادات حكومة صنعاء، لترويج شائعات صرف رواتب الموظفين وفقا للهدنة المتفق عليها.

وعلق وزير الإعلام، وناطق حكومة الإنقاذ، ضيف الله الشامي، على شائعات مرتزقة العدوان بشأن رواتب الموظفين، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن عودة صرف رواتب الموظفين “بشكل مستمر”.

وقال الشامي: يسعى العدو والخونة والمنافقين لبث الشائعات لاختراق وعي اليمنيين، فمع الهدنة ينشر ان الرواتب ستصرف باستمرار، وتارة يحدد سعر البترول ويزيف الحسابات ليصل الى التشكيك في مصداقية القيادة.

وأضاف الشامي: فمن المهم الحذر والانتباه وعدم تناول الشائعات واعتماد المصادر الرسمية فقط في أي تناول إعلامي.

يسعى العدو والخونة والمنافقين لبث الشائعات لاختراق وعي اليمنيين ، فمع الهدنة ينشر ان الرواتب ستصرف باستمرار ، وتارة يحدد سعر البترول ويزيف الحسابات ليصل الى التشكيك في مصداقية القيادة.

فمن المهم الحذر والانتباه وعدم تناول الشائعات واعتماد المصادر الرسمية فقط في أي تناول إعلامي. — ضيف الله الشامي (@DhaifAlShami650) April 3, 2022

وبعد ساعات، نشر حساب زائف، باسم محمد عبد السلام، في تغريدة له بتويتر: بانه التقى مساء اليوم في العاصمة العمانية مسقط مع المبعوث الاممي.

واشار الى ان اللقاء جرى لاستكمال النقاشات حول مقترح صرف مرتبات القطاع الحكومي مشيرا الى ان المقترح تضمن صرف المرتبات برعاية الأمم المتحدة

وكل تلك الإدعاءات كاذبة، يروج لها مرتزقة العدوان بغية إثارة الفوضى في المناطق المحررة، لذلك يجب التحري من الحسابات الرسمية.