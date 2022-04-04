توقع مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، اليوم الاثنين، بدء أولى الرحلات بين مطاري صنعاء والقاهرة خلال اليومين القادمين.

وأوضح الشايف في تصريح للمسيرة أن انشغال الخطوط الجوية اليمنية بمحطات أخرى والضغط الكبير في الحجوزات حال دون بدء الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء اليوم.

وقال الشايف لا نواجه أي صعوبات أو مشاكل في استقبال هذه الرحلات ومستعدون لتقديم مختلف الخدمات الملاحية للطائرات والمسافرين. وأضاف أن الرحلتين خلال الأسبوع لا تلبي 10% من حاجة الشعب اليمني لكننا نعتبرها بداية لفتح المطار بشكل كامل.

على ذات السياق، قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية أنها ستبدأ تسيير رحلاتها التجارية من مطار صنعاء ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وقال مصدر في اليمنية أنه تمت جدولة رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي ابتداء من يوم الجمعة المقبل. وأضاف ان الشركة بانتظار تصريح بدء التشغيل.

إلى ذلك شهد مطار صنعاء اليوم الاثنين, حركة طيران نشطة في حالة نادرة منذ الحظر الجوي من قبل تحالف العدوان.

وشوهدت عدد من الطيران تقلع وتهبط الى المطار الدولي الأكبر في اليمن. وقالت مصادر أن المطار شهد هبوط واقلاع طائرات تابعة للمنظمات الأممية والدولية أكثر من المعتاد.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران د/مازن غانم أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول هبوط أول طائرة تجاريه لنقل الركاب في مطار صنعاء يومنا هذا.

واضاف الدكتور مازن غانم في تصريح لـ”26سبتمبرنت” مازلنا ننتظر الآلية الخاصة بالتشغيل وهيئة الطيران المدني في صنعاء هي الجهة التي سوف تعلن عن أول رحلة هبوط لنقل المواطنين باعتبارها الجهة المختصة. ودعا غانم الى عدم الانجرار وراء الشائعات والانتظار للاعلان الرسمي من هيئة الطيران.

وكانت السلطات في صنعاء قد أعلنت ان جوازات السفر الصادرة عنها معمول بها, وأكدت ان اولوية السفر هي للمرضى.