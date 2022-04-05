قالت مصادر اعلامية ان 10 اشخاص لقو مصارعهم داخل حافلة ركاب عامة في محافظة تعز.

واضافت المصادر أن حافلة ركاب احترقت بشكل مفاجئ وعلى متنها عدد من المواطنين أثناء تواجده في نقيل الابل جنوب شرق محافظة تعز، مشيرة إلى أن الحريق كان عنيفا خصوصا مع تواجد كميات من الوقود بداخل الباص كان السائق يحتفظ بها.

فيما رجحت ان الحريق ناتج عن انفجار اسطوانة غاز كانت بداخل الحافلة. وأوضح المصدر أن نحو 10ركاب لقو حتفهم بالانفجار في حين أصيب 3 آخرين بجراح خطيرة.

وقال شهود عيان أنهم عجزو عن إطفاء الحريق الهائلة داخل الحافلة، موضحا أن الركاب لم يستطيعو الخروج من الحافلة جراء اشتعال النيران بقوة ما تسبب في احتراقهم ووفاة عدد منهم.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقات جارية عن أسباب احتراق الباص.