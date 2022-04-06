احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم سفينة الديزل الإسعافية “ديتونا” واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان.

وقال الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل في صفحته على تويتر إمعاناً في تضيق الخناق على أبناء الشعب اليمني وفي خرق واضح للهدنة الأممية المعلنة.

حيث قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا اليوم باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية “ديتونا”، رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة”.

واعتبر احتجاز السفينة تجاهلا وخرقا واضحا للهدنة الأممية التي يفترض بها التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ليرتفع بذلك عدد السفن المحتجزة إلى ثلاث سفن نفطية جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح أممية.