تعمل السعودية على استثمار كافة المواقع المقدسة في مكة المكرمة وتحويلها الى ابراج فندقية ومن هذه المواقع جبل عمر.

حيث قالت وسائل اعلام سعودية ان جبل عمر لا يبعد سوى 250مترا من ساحة الحرم وأن أرضي «رواسي جبل عمر2»تتيحان إمكانية بناء أبراج سكنية وتجارية وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى 40 دورا متكررا.

بالإضافة إلى 7 أدوار للخدمات، تتمتع الأدوار العليا فيها بدءًا من الدور 27 بإطلالة مُباشرة على الحرم المكي الشريف مما يمنحها قيمة استثمارية كُبرى تُضاف إلى المقومات العديدة التي تتمتع بهما الأرضان، وتجعل منهما فرصة نادرة للاستثمار.