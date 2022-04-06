أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر أمرا بسحب القوات الروسية من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية.

وقال بيسكوف في حوار مع قناة (إل سي آي) الفرنسية، تعليقاً على انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف: إن هذه بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات، التي يمكن خلالها اتخاذ قرارات جادة.

وأضاف: “من أجل خلق ظروف مواتية للمفاوضات، أردنا أن نقدم بادرة حسن نية.. يمكننا اتخاذ قرارات جادة خلال المفاوضات، لذلك أمر الرئيس (فلاديمير) بوتين قواتنا بمغادرة المنطقة (منطقة كييف)”.