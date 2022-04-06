كشف نائب وزير الخارجية الإستاذ حسين العزي، اليوم الأربعاء، عن تحرك أول سفينتين من سفن الهدنة باتجاه ميناء الحديدة.

واضاف العزي في تغريدة على تويتر ‏أول سفينتين من سفن الهدنة على وشك التحرك الآن إلى ميناء الحديدة.

أول سفينتين من سفن الهدنة على وشك التحرك الآن إلى ميناء الحديدة . — حسين العزي (@hussinalezzi5) April 6, 2022

وكان ‏‎تحالف العدوان قد احتجز في وقت سابق اليوم سفينة ‎الديزل الإسعافية “ديتونا” واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية وقد كانت على مقربة من غاطس ميناء الحديدة وفق بيان لشركة النفط.