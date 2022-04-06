كشف نائب وزير الخارجية الإستاذ حسين العزي، اليوم الأربعاء، عن تحرك أول سفينتين من سفن الهدنة باتجاه ميناء الحديدة.
واضاف العزي في تغريدة على تويتر أول سفينتين من سفن الهدنة على وشك التحرك الآن إلى ميناء الحديدة.
أول سفينتين من سفن الهدنة على وشك التحرك الآن إلى ميناء الحديدة .
— حسين العزي (@hussinalezzi5) April 6, 2022
وكان تحالف العدوان قد احتجز في وقت سابق اليوم سفينة الديزل الإسعافية “ديتونا” واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية وقد كانت على مقربة من غاطس ميناء الحديدة وفق بيان لشركة النفط.