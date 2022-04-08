دشنت الهيئة العامة للزكاة، اليوم الخميس، مشروع “رحماء بينهم” النقدي لعدد مليون أسرة فقيرة بقيمة 20 مليار ريال.

وقال مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين خلال التدشين إن: استهداف مليون أسرة خطوة جبارة لها ثمرتها في الدنيا في نفوس الفقراء والمساكين وأجره العظيم للمزكين والعاملين.

من جهته نقل سفر الصوفي مدير مكتب السيد القائد، لهيئة الزكاة مباركة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بهذا المشروع العظيم وكل المشاريع التي تصل إلى الفقراء والمساكين.

بدوره قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن حقوق الشعب اليمني المنهوبة لن ننساها وهذه الأسر الفقيرة وصمة عار في جبين الجارة مملكة الشر والعدوان.

فيما قال رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور إنه لأول مرة نسمع ونلمس أن يصل مبلغ 20 مليار ريال للفقراء والمساكين في اليمن وفي ظل ظروف عصيبة يمر بها البلد.

من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان أن اللجان المجتمعية للزكاة أنجزت 90% من قاعدة البيانات للفقراء والمساكين ولا زال العمل جار في الميدان.