أفادت مصادر عسكرية ميدانية، فجر اليوم الجمعة 8 أبريل 2022،والموافق 7رمضان 1443، عن خرق مرتزقة العدوان الهدنة بشن زحوفات واسعة على جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية، صدت زحفا واسعاً لمرتزقة العدوان في جبهة الوادي في مأرب

وأضافت، أن الزحوفات بدأت فجر اليوم الجمعة ولا زالت مستمرة حتى الآن، في خرق واضح للهدنة التى ترعاها الأمم المتحدة، والمتفق عليها من قبل الأطراف.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة، من مزاعم ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي لإعلان قضاء ترتيبات سياسية والتي من بينها مادة سميت بالحل السياسي الشامل، تحدثت عن تفويض مرتزقة المجلس للتفاوض مع أنصار الله للتوصل الى حل سياسي نهائي وشامل.