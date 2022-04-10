عاجل الآن.. الكريمي للصرافة يفاجئ الجميع بنشر أسعار مفاجئة وغير متوقعة لصرف للريال اليمني أمام الدولار والسعودي صباح اليوم الإثنين

شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد، تراجعًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية.

بينما واصلت أسعار الصرف استمرار ارتفاعها صباح اليوم الإثنين، بأسعار مختلفة من المناطق المحرر الى المناطق المحتلة.

وكانت الأسعار بالكريمي للصرافة صباح اليوم في صنعاء

العملة شراء بيع الدولار الأمريكي – صنعاء 565 575 الريال السعودي – صنعاء 150 155

بينما كانت أسعار محلات الصرافة بالمناطق المحررة

الدولار الأمريكي

الشراء: 565

البيع: 575

الريال السعودي

شراء: 150

البيع: 155

بينما كانت أسعار محلات الصرافة بالمناطق المحررة

الدولار الأمريكي

الشراء: 945

البيع: 1000

الريال السعودي

الشراء: 250

البيع: 270