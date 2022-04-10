عاجل الآن.. الكريمي للصرافة يفاجئ الجميع بنشر أسعار مفاجئة وغير متوقعة لصرف للريال اليمني أمام الدولار والسعودي صباح اليوم الإثنين
شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد، تراجعًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية.
بينما واصلت أسعار الصرف استمرار ارتفاعها صباح اليوم الإثنين، بأسعار مختلفة من المناطق المحرر الى المناطق المحتلة.
وكانت الأسعار بالكريمي للصرافة صباح اليوم في صنعاء
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار الأمريكي – صنعاء
|565
|575
|الريال السعودي – صنعاء
|150
|155
بينما كانت أسعار محلات الصرافة بالمناطق المحررة
الدولار الأمريكي
الشراء: 565
البيع: 575
الريال السعودي
شراء: 150
البيع: 155
بينما كانت أسعار محلات الصرافة بالمناطق المحررة
الدولار الأمريكي
الشراء: 945
البيع: 1000
الريال السعودي
الشراء: 250
البيع: 270