أكد الرئيس المشاط، الى تشكيل لجان خاصة للنزول الى الأرياف، لتطوير الخدمات الأساسية لهم، كبناء المستشفيات وتعبيد الطرقات وتوفير المياة والكهرباء وتلبية الإحتياجات الأساسية لهم.

كان ذلك في كلمة لرئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، خلال لقائه قيادات الدولة، أكد خلالها أن عليهم مسئولية كبيرة لتحقيق طموح الشعب اليمني في دولة حرة ومستقلة تمثل النموذج الراقي والصحيح.

ودعى المشاط الى الاهتمام بالريف وتطوير الخدمات والاستفادة من دور ونشاط المجتمع، طالباً من الإخوة في الكهرباء والمياه بذل المزيد من الجهود وإصلاح الاشكالات وعدم الاكتفاء بوجود الخدمة.

كما دعى الى التفاعل مع حملة إعصار اليمن لأن هدفها النزول إلى المواطن وتلمس وضعه، داعياً الى الاهتمام بالريف وتطوير الخدمات والاستفادة من دور ونشاط المجتمع.

وقال: نحن في العام الثامن من مقارعة العدوان وعلينا تلبية استحقاقات شعبنا بما يليق بتضحياته، وشعبنا صمد معنا لأنه يطمح الى الدولة المنشودة التي ترفض الوصاية والتبعية.مشيراً الى أن صفوف العدوان بدأت بالتخلخل والاضطراب والحسابات الخاصة تظهر بوضوح.

وأوضح أن مهمة الحكومة هي تقديم نموذج صحيح كدولة والمدخل لهذا هو بناء الانسان، ويجب أن نصلح أنفسنا وفق هدى الله ليصل الأثر إلى واقع الحياة.

وتابع: سيعمل القطاع الإداري إن شاء الله على تكثيف هذه الدورات ونأمل أن تثمر في الواقع، ومن المهم العمل على برامج كثيرة تصل إلى الميدان في كل المستويات الخدمية والإدارية

وأكد الرئيس المشاط أنه إذا لم يلمس المواطن أثر الأنشطة والإصلاحات فهي ضياع للوقت والجهد، داعياً كل القائمين على مؤسسات الدولة أنه يكون توجه الإصلاح والبناء موجود داخل مؤسساتهم.

وأشار الى وجوب ابتكار البرامج والاعمال التي تتجه مباشرة الى المواطن، كما يجب أن يكون المسؤولون عند مستوى طموح وتطلعات أبناء هذا الشعب لبناء دولة قوية دولة حقيقية.

ولفت الى أن الفرصة لا زالت سانحة لنا جميعا لأن نتجه لبناء أنفسنا البناء الصحيح الذي يجعلنا مجردين لخدمة هذا الشعب، موضحاً أنه من الضروري أن يمتلك الجميع الهمة والدافع في الإصلاح والبناء، والمطلوب هو المزيد من التفاني في إطار المسؤولية وعدم الاكتفاء بحد معين.

وحذر الرئيس المشاط من تمجيد النفس ومن الابتعاد عن استشعار الأجر من الله، ويجب الحذر من البطانة السيئة لأنها تصرف المسؤول عن الاتجاه الصحيح، كما يجب الابتعاد عن الروتين السابق في العمل والتعاطي لأننا في وضع استثنائي.

وقال: لدينا الخطط والتصورات والمطلوب هو إيجاد الحلول الخلاقة لتسيير الوضع في ظل الصعوبات، والمطلوب من الإخوة في الكهرباء والمياه بذل المزيد من الجهود وإصلاح الاشكالات وعدم الاكتفاء بوجود الخدمة.

وتابع: يجب أن ننطلق بشكل جماعي في إطار الهدف الأبرز وهو الإصلاح والبناء، فالعمل الجماعي يختصر المسافات ويوفر الحلول، كما يجب أن نرتقى بأنفسنا لنكون بمستوى المسؤولية الملقاة علينا.

ولفت الى أن اللجنة الزراعية لديها برنامج سيستهدف تطوير ودعم جهود المجتمع وأدعو الجميع للتفاعل معها، موضحاً أنه يجب أن نرتب وضعنا لتحقيق الاكتفاء خاصة مع المتغيرات العالمية.

ودعى الرئيس المشاط في ختام كلمته، الجهات الخدميةالى النهوض والتخلص من كل الإشكالات، لافتاً الى وجوب أن يكون من الأولويات إصلاح اللوائح والقوانين لأنها تقف خلف كثير من القضايا، كما يجب تشخيص المشاكل بشكل صحيح وعدم الاستسلام.