“خاص”

نشر موقع “شبوه برس” الجنوبي صورة لعيدروس الزبيدي مع مجموعة من الاشخاص وصفهم الموقع بانه وفدا من تحالف أمراء الجنوب العربي تقدمهم الشريف حيدر صالح الهبيلي حيث ضم الوفد.

الأمير عبد الجبار عبد الواحد الأميري، والشيخ علي الصلاحي، والشيخ مهيب سيف الأحمدي الأميري شيخ مشائخ الضالع، والشريف عادل حيدر الهبيلي، واللواء شعفل بن شعفل الأحمدي، والشريف ماهر فضل الهبيلي، وناقش الامراء وعيدروس الزبيدي ما اسموه تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة انصار الله وبتعبيرهم مليشيات الحوثي.

وجدد الامراء ثقتهم بالرئيس الزُبيدي في الانتصار لقضية الجنوب وتحقيق تطلعات شعبه في تقرير مصيره هذا ويشغل عيدروس الزبيدي منصب نائب مايسمى بالمجلس القيادي الرئاسي الذي يضم 8 دنابيع استنسختهم السعودية من الدنبوع هادي ولتدشين مرحلة جديدة من العدوان على اليمن وبوهم استعماري لعيدروس وابوزرعه والسلاطين والامراء الجدد احتلال صنعاء مقابل الجنوب العربي.

والجدير بالذكر ان مصطلح الجنوب العربي ابتدعه الاستعمار البريطاني عام 1959م لاغتيال الهوية اليمنية الجنوبية وبالخونة السلاطين والامراء لحوالي 21 سلطنة واماره ومشيخة صنعها الاحتلال الانجليزي بالجنوب اليمني.

وثورة 14اكتوبر عام 1963م قلعت السلاطين وامراء ماسمى بالجنوب العربي وحررت الجنوب اليمني وبواحدية اليمن ارضا وانسان، واليوم قيادة العدوان الرباعي على اليمن، امريكا وبريطانيا والسعودية والامارات على خطى بريطانيا العظمى، بريطانيا الاستعمار، باستعادة مفردات اغتيال الهوية اليمنية الجنوبية وبسلاطين وامراء جدد وبواجهه العدو السعودي والاماراتي.

والضاهر مجلس قيادي رئاسي يمني وبالباطن امراء الجنوب العربي وعفافيش الجمهورية العائلية بالترحيب والمثقف خالد الرويشان ومن صنعاء بالتصفيق ومالم تحققه بريطانيا العظمى لا ولن يحققه تحالف العدوان الرباعي والسلاطين الجدد الخونة والعملاء ولعنة الشعب اليمني والتاريخ ستلاحقهم كما لاحقتهم امراء وسلاطين القرن العشرين الميلادي.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

١٤رمضان ١٤٤٣هجرية

15 ابريل2022م