تظاهر بحرينيون اليوم تنديدا باعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى بفلسطين، ومؤكدين أن التطبيع البحريني لا يمثلهم.

وقال حساب قناة اللؤلؤة التابع للمعارضة في البحرين في تغريدته”البحرينيون يدوسون في مسيرات حاشدة العلم الإسرائيلي تحت أقدامهم ويحرقونه”.

مرددين شعارات “سنبقى أوفياء لفلسطين.. وتطبيع الحكومة لن يمثلنا يوماً ” البحرين ١٥ ابريل ٢٠٢٢.

البحرينيون يدوسون في مسيرات حاشدة العلم الإسرائيلي تحت أقدامهم ويحرقونه: "سنبقى أوفياء لفلسطين.. وتطبيع الحكومة لن يمثلنا يوماً "

البحرين 🇧🇭 ١٥ ابريل ٢٠٢٢ #التطبيع_خيانة #بحرينيون_ضد_التطبيع pic.twitter.com/2O89xKJ3uB — قناة اللؤلؤة (@LuaLuaTV) April 16, 2022