ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 73 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 59 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، عمران، الحديدة وما و راء الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في جبل الصاد بمديرية حريب بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل ستة خروقات بقصف مدفعي وصاروخي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في العكد والبلق الشرقي بمأرب والملاحيظ بصعدة.

وأكد المصدر تسجيل 16 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وحجة والضالع

وفي الحديدة أكد مصدر في غرفة ضباط الارتباط تسجيل 68 خرقا لقوى العـدوان في جبهات الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و حيس

المصدر لفت الى ان من بين الخروقات تحليق 15 طائرة تجسسية في اجواء الجبلية وحيس و مقبنة و 7 خروقات بقصف مدفعي لعدد 29 قذيفة و 42 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة