توفي توأم سيامي اليوم بعد ساعة من ولادته في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة.

وأوضحت استشارية النساء والولادة الدكتورة منيرة الفايق رئيس الفريق الذي أجرى العملية أن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة في العقد الرابع من عمرها من محافظة مأرب، أنجبت توأما سياميا برأسين منفصلين وجسد واحد.

وأشارت إلى أن التوأمان توفيا نظرا لحالتهما الحرجة، في حين أن حالة الأم مستقرة.. مبينة أن الأم كانت تعرف أنها تحمل توأما من الإناث لكنها لم تعرف أنه سيامي.

ولفتت الدكتورة الفايق، إلى أن التوأم السيامي ولد برأسين وقلبين وعمودين فقريين ورئة مشتركة.. مبينة أن الأم سبق وأن أنجبت توأما توفيا بسبب الولادة المبكرة في الشهر السابع.

من جانبها أشادت مديرة عام المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب بجهود الفريق الطبي الذي بذل قصارى جهده لإنقاذ التوأم السيامي.. موضحة أن ولادة التوأم السيامي تعتبر الحالة الأولى في العام الجاري بالمستشفى والثالثة منذ العام المنصرم.

وأشارت إلى أن مستشفى السبعين شهد خلال العام الماضي ولادة 145 توأما منهم، 75 بولادة طبيعية و70 بولادة قيصرية من بينهم توأمان سياميان.