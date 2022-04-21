شييع بمدينة حجة اليوم جثمانا شهيدي الوطن محمد محمد الاهنومي وعلي قسوان احمد العظهي اللذان استشهدا وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الوطن.

وخلال مراسم التشييع بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية وأهالي وأقارب الشهيدين، أشاد المشيعون بمواقف الشهيدين وزملائهما من أبطال الجيش واللجان الشعبية واستبسالهم وهم يتصدون لتحالف العدوان والمرتزقة في مختلف الجبهات.

وأكدوا على مواصلة الصمود والثبات والسير على درب الشهداء في التضحية والفداء بالدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على مكتسباته.

ووري جثماني الشهيدين الثرى في مسقط رأس كلا منهما بعد الصلاة عليهما بجامع حورة.

تشييع جثماني الشهيدين الفاتقي والحمري في ذمار

على ذات السياق، شُيع في محافظة ذمار، اليوم، جثمانا الشهيدين الملازم علي أحمد علي الفاتقي من أبناء مديرية الحداء، والملازم قصي مجاهد سعيد الحمري من أبناء مغرب عنس، اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الوطن.

وخلال التشييع، الذي تقدّمه وكيل المحافظة عباس العمدي، أشاد المشيعون بتضحيات الشهداء وما سطروه من ملاحم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأكد الوكيل العمدي أن أبناء ذمار سيظلون في طليعة المدافعين عن سيادة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره. وأشار إلى أن تضحيات الشهداء ستظل محل اعتزاز الجميع.. لافتا إلى أهمية مواصلة الصمود والثبات، والسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

وقد ووري جثمانا الشهيدين في روضة الشهداء بمدينة ذمار.