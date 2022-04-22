سجلت أسعار الصرف في اليمن اليوم السبت 23 ابريل 2022، تحركاً ملحوظاً للعملات الاجنبية الريال السعودي والدولار أمام الريال اليمني في محلات الصرافة بالعاصمة اليمنية صنعاء وفي عدن.

ونقلت شهادات مواطنين في عدن، امتناع عددٍ من التجار التعامل بالعملة اليمنية “الجديدة” مفضلين التعامل في تداولات البيع والشراء بالعملة السعودية أو الدولار.

وعزى المواطنون سبب ذلك إلى تخوف التجار مما سموه قراراً مرتقباً لمجلس القيادة الرئاسي الموالي للتحالف بإلغاء التعامل بالعملة الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي مطالبين حكومة معين عبد الملك بإيضاح الأمر.

هذا ويستمر انهيار الريال اليمني في مناطق عدن، حيث قالت مصادر مصرفية في عدن أن الريال السعودي سجل 246 ريال يمني للشراء، فيما سجلت أسعار البيع 250 ريال يمني.

كما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً كبيراً، حيث سجل 925 ريال يمني للشراء، فيما سجلت أسعار البيع 945 ريال يمني.

وفي صنعاء يكون الريال اليمني أقرب الى الإستقرار مع تغير طفيف، حيث أفادت مصادر مصرفية أن الريال السعودي سجل 148 ريال يمني للشراء، فيما سجل 150 ريال يمني للبيع. وسجل الدولار الأمريكي 553 ريال يمني للشراء، فيما سجل 558 ريال يمني للبيع.

وشكا المواطنون في عدن، من تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والألبسة بالتزامن مع قرب موعد عيد الفطر المبارك.