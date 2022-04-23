عاجل الآن.. فتحي بن لزرق يحرج الشرعية والرئاسي بإعلانه مبادرة شخصية للمسؤولين وأسرهم لمدة ستة أشهر (تعرف عليها)

عاجل الآن.. فتحي بن لزرق يحرج الشرعية والرئاسي بإعلانه مبادرة شخصية للمسؤولين وأسرهم لمدة ستة أشهر (تعرف عليها)

أعلن الناشط الجنوبي فتحي بن لزرق، فجر اليوم السبت، مبادرة شخصية لإيواء المسؤولين وأسرهم في عدن.

وقال بن لزرق في تغريدة له: أي مسئول في الدولة ويحتاج الى سكن خاص به وأسرته في “عدن” يتواصل بي وسأوفر له ولأسرته سكن يليق بهم وعلى حسابي الشخصي لستة أشهر.

وأكد أن المهم ان يظل في عدن ويمارس نشاطها منها ويسعى لخدمة الناس والا يفر منها متذرعاً بإنعدام السكن.

وتعهد الناشط الجنوبي على كلامه قائلاً: أقول واتعهد بما ذكرته والله على ما أقول شهيد.. وختم كلامه بقوله: رقمي بصفحتي.