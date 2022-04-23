أكدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم السبت، أنه تم الإفراج عن 42 أسيراً من أسرى قوى العدوان كمبادرة إنسانية من طرف واحد، بتوجيهات من قائد الثورة.

وأوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى في تغريدة على حسابه بتويتر أنه: “بتوجيهات من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أفرجنا اليوم عن 42 أسير من أسرى قوى العدوان كمبادرة إنسانية من طرف واحد بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر”.

وعبّر المرتضى عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تحريك ملف الأسرى والدفع نحو تنفيذ الاتفاق. وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 14 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ كاتيوشا وقصف مدفعي مكثف مواقع أبطال الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمأرب.

كما تم استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي لعدد من قذائف الهاون، مواقع الجيش واللجان الشعبية في الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 63 خرقاً تمثل في تمشيط مكثف وأعمال قنص وإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب والضالع وحجة وصعدة.