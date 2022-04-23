عززت الولايات المتحدة، السبت، من انتشارها العسكري في المنطقة القريبة من قصر المعاشيق بعدن ما يشير إلى مخاوف أمريكية تطورات قد تنسف جهود سعودية لاستعادة رباط جاشها في اليمن.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبوارج أمريكية وزوارق حربية تتبع فصيل خفر السواحل اليمني الذي تشرف عليه البحرية الامريكية وهي تجوب المنطقة الممتدة من باب المندب عند مدخل البحر الأحمر وصولا إلى المنطقة المائية القريبة من قصر معاشيق في خليج عدن.

وهذه المرة الأولى التي يتمكن ناشطون من التقاط صور للبوارج الامريكية التي غالبا ما يتم الإبحار بها بعيدا عن الأنظار.

ولم يتضح بعد ما اذا كان نشر الصور يحمل تهديد باستهداف هذه السفن أم يعكس مخاوف أمريكية من احتمال تعرض قيادة السلطة الجديدة الموالية للسعودية والتي تنزل عدن بحماية أمريكية لهجمات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل وصول ما يسمى بالمجلس الرئاسي نشر دوريات جديدة في باب المندب وخليج عدن ما يعكس مخاوف أمريكية من إمكانية تعرض مقر إقامة السلطة الجديدة لهجمات بحرية أو برية.