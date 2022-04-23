كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، تعويل الرياض على الزيارة التي يقوم بها وفد عماني إلى صنعاء في إشارة إلى رغبة سعودية بتحقيق مزيد من التقدم في سير المفاوضات التي بدأت قبل أسابيع وحققت هدنة الشهرين.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن دبلوماسيين لم تسميهم قولهم إن مهمة الوفد العماني تأتي استكمالا لتنفيذ الهدنة التي أبرمت بين الرياض وصنعاء خلال مفاوضات في العاصمة مسقط، مشيرة إلى أن الآمال حول التوصل إلى اتفاق جديد بشان فتح الطرق إلى المدن وتبادل الاسرى وتوحيد البنك المركزي.

وكان وفد عماني وصل صنعاء الجمعة للمرة الثانية. ويتوقع أن يلتقي الوفد الذي عاد بمعية رئيس وفد صنعاء محمد عبدالسلام كبار قيادات أنصار الله في صنعاء والمجلس السياسي.

ويتزامن وصول الوفد مع إنتهاء الترتيبات الأخيرة من التحضيرات لاستقبال اول طائرة تجارية في صنعاء خلال الساعات المقبلة.