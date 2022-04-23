ستقلع أول رحلة من مطار صنعاء الدولي بعد لحظات قليلة، لتكون أول رحلة رسمية من العاصمة صنعاء منذ 6 سنوات متالية بسبب الحصار والعدوان.

وأكد وزير النقل أن مطار صنعاء الدولي جاهز لاستقبال الرحلات التجارية والمدنية والاغاثية والانسانية والأممية وفقا للشروط الدولية والمعمول بها في جميع المطارات العالمية.

كما أكد أن المطار وكوادره جاهز لاستقبال الرحلات التجارية والمدنية فنيا ومهنيا وأمنيا بما يسهم في تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني.

وكان أفاد ‏المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه من المقرر أن تقلع أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء منذ 6 سنوات يوم الأحد المقبل إلى العاصمة الأردنية عمان”.

وأضاف غروندبرغ: “أرحّب بالإعلان عن أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء منذ 6 سنوات”، مشيراً إلى أنّ “من المقرر أن تقلع يوم الأحد المقبل، في الـ 24 من نيسان/أبريل متوجهةً إلى عمّان”.