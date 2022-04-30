كشفت مصادر مطلعة على زيارة ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي إلى السعودية، تنصل السعودية عن تعهدها بتقديم مساعدة اقتصادية لليمن واشتراطها أن تكون إدارة المؤسسات الاقتصادية للبلاد بما في ذلك البنك المركزي، والموانئ والمطارات.

إضافة الى التوقيع على الاستمرار في توريد عائدات المشتقات النفطية، إضافة إلى اضطلاع ما يسمى بالبرنامج السعودي لإعادة الإعمار بالتصرف بالمساعدة الاقتصادية.

ووفقا للمصادر فإن مجلس القيادة الرئاسي أبدى قبوله بشروط السعودية على أن يبقى هذا الاتفاق سري، وأن يكون هناك إدارة شكلية لهذه المؤسسات من قبل المجلس حتى لا يظهر أمام المواطنين أنه تابع.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية رغم قبول المجلس بالشروط لم تحدد موعدا محددا، لتقديم المساعدة.