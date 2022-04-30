لم يولد هلال شوال بعد، لذلك عيد الفـطر سيكون الإثنين، إذ تشير الحسابات الفلكية أن القمر سيشرق يوم السبت 29 رمضان 1443هجرية الموافق 30/4/2202 على أفق مدينة الحديدة بالجمهورية اليمنية في الساعة 6/25 صباحا تقريبا وستشرق الشمس بعده ب 20 دقيقة أي في الساعة 6/45 تقريبا، وسيغرب القمر في نفس اليوم في الساعة6/11 تقريبا والشمس في الساعة 6/25 تقريبا.

أي أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس ب15دقيقة تقريبا ولم يولد هلال شوال بعد أيضا، ولذا من سيخرجون للتحري لهلال شوال في 29 رمضان فإنهم سيتحرون هلالاً قد غرب قبل الشمس ولم يولد أيضا ولذا لن يشاهدوا أي هلال وسيرفعون تقريرا بعدم رؤية هلال شوال ولابد من اكمال عدة رمضان 30 يوما، وذلك ما أعلنته دار الإفتاء اليمنية اليوم.

وسيولد هلال شهر شوال في مساء 30 رمضان في الساعة 11/30 مساء قبل منتصف الليل وقبل بدء يوم 1 مايو بنصف ساعة تقريبا وسيحصل كسوف جزئي للشمس في تلك اللحظة لن يرى في البلاد العربية ولا بدول المشرق ولا في أوروبا لحلول الليل فيها وسيشاهد في غرب امريكا الجنوبية بنسب متفاوتة.

وفي أول ليلة من شهر شوال الموافق 1 مايو سيكون هلال شوال مرتفعا عن أفق مدينة الحديدة ب 7 درجات ونصف درجة تقريبا أي ما يعادل أربع أصابع عن الأفق الغربي وبعده عن الشمس 8 درجات وسيغرب بعد غروب الشمس ب 35 دقيقة تقريبا و ستكون جهة الهلال شمال مكان غروب الشمس باصبع تقريبا.

وهذه مواصفات شبه متفق عليها عند الفلكيين لرؤية الهلال في أول ليلة بالعين المجردة، وهي فرصة لرؤية الهلال في أول لياليه لمن يحبون رؤية الهلال في أول ليلة، مع صفاء يمن الجوفية وإن كان معظمنا لن يتحراه حيث سنكون مشغولين باستقبال العيد وزكاة عيد الفـطر وسيقترن القمر بالثريا في ثاني ليلة من ليالي شهر شوال إن شاء الله.

وأخيرا خواتم مباركة علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلامة في الدين والدنيا، ونسأل الله أن يعيد رمضان علينا أعواما عديدة وأن يرزقنا صيامه وقيامه، وأن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يتقبل من الصيام والقيام، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن هبه الزبيدي