دعا رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، تحالف العدوان، إلى التوقف عن المتاجرة والمزايدة بملف الأسرى، كونه ملف إنساني بامتياز.

وقال المرتضى في تصريح له: “بعد زعم السعودية تقديم مبادرة للإفراج عن بعض من أسرانا، تبلّغنا بكشف يتضمن عدداً من الأسماء خلاف ما أعلنت، وأكثر من ذلك أنهم ليسوا من أسرانا وغير معروفين لدينا”.

وأضاف” ‏بدورنا أبلغنا الصليب الأحمر أننا غير معنيين بهم، وعلى دول العدوان التوقف عن المتاجرة بملف الأسرى”.

يشار إلى أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي زعم إطلاق مبادرة تتضمن الإفراج عن 163 أسيرًا.

وكانت قد أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى منذ أسبوعان، الإفراج عن 42 أسيراً من أسرى قوى العدوان كمبادرة إنسانية من طرف واحد، بتوجيهات من قائد الثورة.