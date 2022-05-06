“خاص”

كل الاعداء المتحاربون في كل انحاء العالم وبكل الازمنة بالماضي والحاضر وحتى المستقبل وعند عمليات الهُدن والاغاثة الانسانية وتبادل الأسرى يتحلون بالمصداقية والاخلاق والقيم الانسانية ماعدا العدو الصهيوني اليهودي التلمودي الغاصب لفلسطين والمقدسات الاسلامية وتؤامه العدو السعودي الوهابي التكفيري الغاصب للحجاز والمقدسات الاسلامية.

اثناء حصار الدريهمي وموت المدنيين اطفال ونساء ومُسنين جوعاً وعطشاً وامراضاً قال العدو السعودي الوهابي التكفيري انه سيدخل قافلة غذائية للمدنيين المحاصرين بالدريهمي وادوات واعلام العدو السعودي بالتطبيل لقافلة بن سعود وغبار الطبل يتجلى عن دبات بلاستيكية فارغة ودقيق فاسد يحتوي على اصناف متعددة من الدود والخنافس الضارة كتصرف لا انساني عنصري متوحش غرائزي من بن سعود.

حصار الدريهمي تم تحطيمه واصبحت الدريهمي محررة وعنفوان وشموخ وآباء وعزة وكرامة واليوم بن سعود يكرر اسلوب المنافق بن سلول بزعمه اطلاق 163 اسير يمني فيما أصدرت لجنة شؤون الاسرى اليمنية صنعاء بيانا اوضحت فيه ان السعودية اعلنت عن الافراج عن163 شخصا واطلقت 126 وهم على النحو التالي:-

5 اسرى من القوات المسلحة اليمنية صنعاء

9 اجانب من جنسيات افريقية

4مختطفين صيادين تم اختطافهم من البحر الاحمر

108يمني لاعلاقة لهم بكشوفات الاسرى

واضافت لجنة شؤون الأسرى بالقول: لا يمكننا السماح للنظام السعودي بتسييس ملف الأسرى واستهداف العمالة اليمنية أو المعتقلين من الجنسيات المختلفة وتقديمهم كأسرى حرب.

وعلى ذات السياق نشر الحساب الرسمي للجنة الدولية للصليب الاحمر على تويتر وقال ان لجنة الصليب الاحمر اليمني اعادت 117 محتجز يمني في السعودية ولم تذكر انهم اسرى حرب (POW)

والجدير بالذكر ان الصليب الاحمر اليمني يتكفل باعادة المرحلين اليمنيين من عدة دول الى اليمن عبر طائراتها .

وكما تم كسر حصار الدريهمي سيتم كسر عنجهية العدو السعودي الوهابي التكفيري وتحرير كل الاسرى اليمنيين بعون القوي العزيز.

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

6 مايو 2022م