تفقد مدير دائرة التوجيه المعنوي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع ومدير الدائرة المالية العميد علي أحسن المطري اليوم أحوال المقاتلين الابطال المرابطين في المواقع القتالية الامامية في الجوبة والبلق الشرقي وعدد من المواقع بمأرب واطلعوا على الجاهزية القتالية وطبيعة المهام الموكلة للمقاتلين.

وخلال الزيارات التي رافقهم فيها مدير الخزينة العسكرية العقيد وليد المؤيد تبادل العميد سريع والعميد المطري مع المقاتلين تهاني العيد ونقلوا إليهم تحايا قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد العميد سريع والعميد المطري بما لمسوه لدى المقاتلين من جاهزية ومعنويات عالية وهم في مواقع الرباط والثبات يؤدون مهامهم ويقضون أعيادهم في مواطن العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن والشعب.. مشيرين الى ان ما لمسوه لدى المقاتلين من جاهزية وروح معنوية وجهادية عالية تبعث الفخر والاعتزاز وتجسد مدى ارتباط المقاتلين بالله وبوطنهم وقدسية الدفاع عنه واخلاصهم ووفائهم له.

موضحين ان زيارة وتفقد أحوال المقاتلين الابطال في المواقع الامامية ومشاركتهم افراحهم وتلمس همومهم يعبر عن الاعتزاز والعرفان بما يسطرونه من ملاحم بطولية وانتصارات وما يقدمونه من تضحيات جسيمة دفاعاً عن سيادة الوطن وعزة وكرامة الشعب.

وأشار العميد سريع الى ان شعبنا اليوم أمام لحظات فارقة في التاريخ فإما أن يظهر تحالف العدوان نيته الصادقة للسلام وجديته في تنفيذ الهدنة أولا والدخول منها الى انهاء العدوان والحصار وخروج القوات الأجنبية ثانيا ، أو أن ينكث كما هي عادته اذ بدأ يتنصل عن تنفيذ الهدنة بشكلها المطلوب وأظهر وجهه الحقيقي المتسم بالمراوغة والمكر والخداع والإجرام ، وأمام هذا الوضع فقد حذر العميد سريع العدو من مغبة خروقاته المتواصلة وعدم التعاطي مع الهدنة بمسؤولية وفقا لما تم عليه في الاتفاق.

من جانبهم عبر المقاتلون الابطال عن شكرهم وامتنانهم لزيارات قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وحرصهم على مشاركتهم افراحهم في المواقع الامامية وجبهات العزة والكرامة.. مجددين العهد والوفاء لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وللقيادة السياسية والعسكرية العليا وللشعب اليمني بأنهم ثابتون وصامدون في مواقعهم وفي اعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ما يسند اليهم من مهام.