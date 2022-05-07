سجّلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في محافظة الحديدة 96 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن من بين خروقات قوى العدوان، محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس. وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 21 خرقاً بقصف مدفعي و64 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

هذا وارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 211 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري، أن خروقات العدوان تمثلت في 80 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، عمران وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى تسجيل 107 خروقات بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أنه تم رصد 24 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في منطقة الزور بمحافظة مأرب.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة، مواقع الجيش واللجان الشعبية في أبواب الحديد والمطعن وتباب هيلان وقمامة الغاوية بمحافظة صعدة، في حين استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض وبني حسن وحيران بمحافظة حجة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً لمرتزقة العدوان، استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الطلعة والأقشع بمحافظة الجوف واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في العمدة بمنطقة نجران، وتبة القناصين وتبة كاضم والقرنع والخشل والخوبة والحبره بمنطقة جيزان.