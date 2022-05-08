كشفت مصادر أكاديمية يمنية في السعودية عن قيام النظام السعودي بالتسريح القسري لمئات الأكاديميين اليمنيين في مختلف الجامعات، وعلى رأسها جامعة أم القرى.

وكشفت رسالة بعث بها أكاديميون من جامعة أم القرى إلى رئيس ما يسمى مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الفصل طال الأكاديميين في الجامعة دون مبرر.

وكانت السعودية قد بدأت حربها على المغتربين اليمنيين، وخصوصا الأكاديميين في المناطق الجنوبية للمملكة، دون أي مبرر.

وطال الفصل الأكاديميين اليمنيين دون غيرهم، الأمر الذي يؤكد تعمد السعودية مضاعفة المعاناة لدى أبناء اليمن، الذي يتعرض لحرب سعودية إماراتية منذ 7 أعوام،جعلت البلاد تعيش أسوأ مأساة إنسانية في التاريخ.