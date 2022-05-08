هزت انفجارات عنيفة، فجر اليوم الأحد مناطق عدة في مدينة عدن المحتلة، ما تسبب بحالة رعب بين المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن انفجاراً سمع في مناطق عدة من عدن أعقبه تحليق طائرة مسيرة بكثافة فوق قصر معاشيق الذي يقيم فيه مجلس الرياض الرئاسي والحكومة الموالية للتحالف في منطقة كريتر.

وأضافت المصادر أن مضادات أرضية في قصر معاشيق أطلقت النار على الطائرة قبل أن يمتد ذلك إلى عدد من المعسكرات في المدينة. وأكدت أن الطائرة وسعت تحليقها الى عدة مناطق في عدن بينها القلوعة والمعلا وجولدمور ومناطق اخرى في المدينة، لتغادر بعد ذلك أجواء المدينة.

يشار الى ان عدن تشهد خلال الايام المقبلة صراعات وتصفيات نتيجة الاحتقان والتخوين في ما بين مرتزقة العدوان.