قالت الشركة اليمنية للغاز ان تحالف العدوان قام باحتجاز سفينة الغاز(كلوديا غاز) والتي تحمل على متنها كمية 8249طن متري من الغاز المستورد.

واكدت الشركة انه رغم صدور تصريح الامم المتحده بدخول السفينه الا ان تحالف العدوان يصر على اعمال القرصنه على سفن الغاز متجاهلا بنود الهدنه المعلنه.

وتدعو الشركه اليمنيه للغاز الامم المتحده القيام بواجبها والافراج عن سفينة الغاز كلوديا.

وصول سفينة

وكان أعلنت الشركة اليمنية للغاز انه تم الإفراج من قبل تحالف العدوان عن السفينة EUGENIA GAS ، والتي تحمل على متنها كمية ٨٢٤٢ طن متري من مادة الغاز.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر قناتها في “التليجرام” ان السفينة ستصل الى ميناء الحديدة خلال الساعات القادمة.

احتجاز سفينة ديزل جديدة

قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة نفطية جديدة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة “يوهود” النفطية المحملة بـ 31 ألفاً و959 طناً من مادة الديزل. ولفت إلى أن تحالف العدوان اقتاد السفينة قسراً إلى منطقة الحجز قبالة سواحل جيزان رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وبين المتوكل أنه باحتجاز هذه السفينة، يرتفع عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة إلى ثلاث سفن.. لافتاً إلى أن استمرار قوى العدوان في الممارسات التعسفية وأعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود، سيؤثر سلباً على أداء القطاعات الخدمية ويضاعف من معاناة المواطنين.