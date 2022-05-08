شهدت شواطئ ومتنزهات الحديدة إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل المحافظة وخارجها للاستمتاع بأوقاتهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك في أجواء من البهجة والأمان.

وبدت مظاهر الفرح على وجوه الأسر والعائلات التي امتلأت بها الشواطئ والمتنزهات لقضاء وقت ممتع، والاستمتاع بعطلة العيد والأجواء الصيفية على ساحل البحر الأحمر وخاصة قبل غروب الشمس مع انخفاض درجات الحرارة.

وحرصت السلطة المحلية على جاهزية جميع الشواطئ والمتنزهات والحدائق في المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من السكان وزوار المحافظة خلال عطلة عيد الفطر.