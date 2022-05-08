تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لإمرأة معاقة بلا أقدام في مدينة تعز المحتلة.

ولاقت الصورة تعاطف وانتشار كبير في أوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تظهر الصورة مرأة معاقة بلا أقدام تحمل على ظهرها “دباب ماء فارغة” في طريقها إلى “السبيل” لمئ الدباب بالمياه.

والسبيل هي المياه المجانية التي يقوم بعض الميسورين -راجين الأجر من الله- بتوفيرها مجانا في الأحياء الشعبية والفقيرة لتخفيف معاناتهم جراء العدوان والحصار السعودي الأمريكي على البلاد منذ مارس 2015م.

وأظهرت الصورة المرأة المعاقة وهي تجر مجموعة الدباب بينما في يدها الأخرى تسحب دبة مكشوفة تحمل داخلها أكياس القمامة لرميها في المكان المخصص لها، ما ينم عن إلتزام ووعي كبيرين تتحلى بهما المرأة.

وتسببت الصورة بحالة من الحزن والوجع موجهين السخط الكبير تجاه تحالف العدوان ومرتزقته اللذان أهملا توفير المياه لأهالي مدينة تعز المحتلة أو التخفيف من معاناتهم، مقابل مليارات الدولارات التي تجنيها السعودية والإمارات ومرتزقتهم من نهب صادرات النفط والغاز لأعوام متواصلة دون استفادة الشعب منها بريال واحد.

يشار إلى أن استمرار تجاهل تحالف العدوان ومرتزقته للوضع الإنساني الراهن والحالة الاقتصادية الذي تعيشها اليمن بشكل عام والمناطق المحتلة بشكل خاص بسبب العدوان والحصار زاد من السخط الشعبي عليهم حتى من المؤيدين لهم متهمين العدوان ومرتزقته بمواصلة سياسة الفشل الذريع في اليمن ما تسبب بمفاقمة الوضع المعيشي والإقتصادي على المواطنين.