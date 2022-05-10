أكد عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري قبول صنعاء بالحوار مع الأطراف اليمنية ، مشدداً على أنها شريكة في أيِّ تسوية سياسية .

وقال عضو الوفد الوطني المفاوض: إننا ”لا نرفض الحوار مع الاطراف اليمنية فهي شريك في أي تسوية سياسية لكن يجب أن يكون الحوار في اجواء ملائمة بعيدا عن ضغوط الخارج وحربه وحصاره”.

واضاف العجري” اذ ليس من العادل أن تأتي طاولة الحوار و تجلب من ورائك الخارج شاهرا سيفه وحصاره فوق رؤوسنا فتلك طاولة املاءات لا طاولة حوار”.

لا نرفض الحوار مع الاطراف اليمنية فهي شريك في أي تسوية سياسية لكن يجب أن يكون الحوار في اجواء ملائمة بعيدا عن ضغوط الخارج وحربه وحصاره،ومن ثم الحوار السياسي،اذ ليس من العادل أن تأتي طاولة الحوار و تجلب من ورائك الخارج شاهرا سيفه وحصاره فوق رؤوسنا فتلك طاولة املاءات لا طاولة حوار.