وصل المبعوث الأممي إلى اليمن “هانز جروندبرج” منذ دقائق إلى مطار عدن الدولي، في زيارة قِيل إنها تهدف إلى دعم الهدنة المعلنة منذ أكثر من شهر في البلاد في ظلِّ تواصل خروقات التحالف.

يأتي ذلك في ظلِّ تواصل خروقات التحالف السعودي وقواه للهدنة الإنسانية والعسكرية المعلنة في اليمن أممياً مطلع أبريل الماضي.

هذا ورصدت مصادر عسكرية يمينة وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية ارتكاب التحالف السعودي 5365 خرقاً لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية خلال 30 يوماً مضى.

ووفقاً لوكالة “سبأ” بصنعاء فقد شملت الخروقات “عمليات هجومية ومحاولات تسلل وغارات جوية وعمليات تحليق بالطيران الحربي والأباتشي والتجسسي”.

كما تضمنت “استهدافات صاروخية ومدفعية وتمشيط مكثف بالأعيرة النارية المختلفة” تسببت في مقتل وإصابة “عدد من المواطنين وتضرر ممتلكاتهم ومزارعهم”.