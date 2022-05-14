التقى الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم السبت، وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل.

وخلال اللقاء تم مناقشة سير العمل بالوزارة ومستوى الأداء في القطاع الصحي، والصعوبات التي تواجه هذا القطاع نتيجة العدوان والحصار.

واطلع الرئيس المشاط، على استراتيجية القطاع الصحي 2022-2025، التي تضمنت التوجيهات الرئاسية والتوجهات العامة.

وأكد الرئيس المشاط على ضرورة الاهتمام بالتعليم الطبي وإعطائه الأولوية لرفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية بما يسهم في الحد من السفر إلى الخارج خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.. مشيدا بجهود وزارة الصحة والعاملين فيها.

وشدد على أهمية التقييم المستمر لأداء المراكز والمستشفيات العامة والخاصة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.

وحث الرئيس المشاط على ضرورة ضبط الأسعار في المستشفيات، وإيجاد آلية لضبط أسعار الأدوية والعمل على توفير مخزون دوائي استراتيجي، مؤكدا على أهمية توجه وزارة الصحة نحو الصناعة الدوائية المحلية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بجودة وأسعار منافسة.