أقدمت السلطات السعودية، اليوم، على إعدام المعتقل اليمني محمد عبد الباسط المعلمي ومعتقلين سعوديين اثنين من أبناء منطقة القطيف.

وأكدت مصادر إعلامية سعودية اليوم السبت، اقدام السعودية على إعدام المواطن اليمني المعلمي، ومعتقل الرأي حمد خضر العوامي ومعتقل الرأي حسين علي آل أبو عبدالله من أهالي القطيف، وقامت بإخفاء جثامينهم في أمكان مجهولة.

وكانت السعودية قد أقدمت، في 12 من شهر مارس الفائت، على ارتكاب مجزرة بحقّ عشرات المعتقلين من بينهم 41 معتقلاً من شباب الحراك السلميّ في الأحساء والقطيف و7 يمنيين دون محاكمات عادلة، بزعم أنهم متورطون في ما أسمتهم في قضايا إرهابية.