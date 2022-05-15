التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما تم إنجازه في متابعة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لتوسيع خدماتها بجودة عالية لتصل إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحسين الأداء المؤسسي بما يؤدي إلى خفض الكلفة لتصل إلى المواطن بأقل سعر.

واطلع الرئيس المشاط، على نشاط صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، في مختلف الجوانب التي يستهدفها وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وكذا نتائج المسح الميداني الذي قام به الصندوق الذي نتج عنه تحديد الأسر الفقيرة المحتاجة إلى الدعم، وتحديد السقوف اللازمة لها.

واستمع الرئيس المشاط إلى شرح من الدكتور أبو لحوم، حول ما تم تنفيذه فيما يتعلق بتوجيهات فخامته ذات الصلة بإصلاح الوحدات الاقتصادية.

وخلال اللقاء وجه الرئيس المشاط، وزارة المالية بدعم المؤسسات التي تحتاج إلى أصول لتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير التمويل اللازم حسب الآلية التي يتم الاتفاق عليها.. مشددا على ضرورة توفير الكهرباء للفقراء بمحافظة الحديدة.

كما وجه الرئيس المشاط بإيصال المياه للفقراء الذين تم حصرهم وتحديدهم مع الاهتمام أكثر بالفقراء في الأرياف وذلك وفق مسار وخطة واضحة.

واطلع الرئيس المشاط، على إجراءات وزارة المالية، لشراء معدات لصناديق النظافة حسب الأولويات. وحث على التنسيق مع المحافظات لتحسين المظهر الجمالي للشوارع الرئيسية بالمدن والاهتمام بالتشجير.