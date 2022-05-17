قدم عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي عرضاً ومبادرة سلام لانهاء الحرب والوضع في مدينة تعز.

ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى الموالين للتحالف إلى الموافقة عليها لبدء تنفيذها.

وقال الحوثي في تدوينة على “تويتر”، إن المبادرة تشمل “انهاء القتال، ورفع المواقع من الجانبين، وفتح الطرقات بعدها”. وأضاف: “هذا متاح إذا وافقوا عليه من الصباح نبدأ الخطوة إن شاء الله”.

ورفضت الفصائل الموالية للتحالف العروض المقدمة خلال الفترة الماضية من صنعاء لانهاء الوضع الإنساني في تعز التي تعيش حالة من الانفلات ونشر عشرات النقاط لفرض الجبايات على سائقي الشاحنات والتي تذهب إلى جيوب قيادات تلك الفصائل.

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