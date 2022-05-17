قدم عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي عرضاً ومبادرة سلام لانهاء الحرب والوضع في مدينة تعز.

ودعا عضو المجلس السياسي الأعلى الموالين للتحالف إلى الموافقة عليها لبدء تنفيذها.

وقال الحوثي في تدوينة على “تويتر”، إن المبادرة تشمل “انهاء القتال، ورفع المواقع من الجانبين، وفتح الطرقات بعدها”. وأضاف: “هذا متاح إذا وافقوا عليه من الصباح نبدأ الخطوة إن شاء الله”.

في تعز

1_انهاء القتال

2_رفع المواقع من الجانبين

3_فتح الطرقات بعدها

هذا متاح اذا وافقوا عليه من الصباح نبدأ الخطوة ان شاء الله — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 16, 2022

ورفضت الفصائل الموالية للتحالف العروض المقدمة خلال الفترة الماضية من صنعاء لانهاء الوضع الإنساني في تعز التي تعيش حالة من الانفلات ونشر عشرات النقاط لفرض الجبايات على سائقي الشاحنات والتي تذهب إلى جيوب قيادات تلك الفصائل.