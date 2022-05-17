ناقش فخامة المشير الركن مهدي المشاط مع وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، وأمين عام رئاسة الوزراء محمد قاسم الكبسي، اليوم الثلاثاء ، سير العمل في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها وخططها وبرامجها للعام الجاري.

واستعرض اللقاء أوضاع وزارة المياه في ظل العدوان والحصار الأمريكي السعودي، والصعوبات التي تواجه عملها في استمرار تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وأنشطة الإصحاح البيئي.

وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط، أهمية التوسع في تقديم خدمات المياه وإيصالها إلى أكبر شريحة من المواطنين بجودة عالية وبأقل تكلفة.

وتطرق إلى الأضرار التي تعرضت لها المنشآت المائية وشبكات المياه والصرف الصحي واستهدافها بصورة ممنهجة من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا في انتهاك سافر للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، ما يتطلب وضع الخطط والبرامج لإصلاحها وإعادة تأهيلها.

وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى على ضرورة مضاعفة الجهود وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي المتضررة جراء العدوان وتهالكها بفعل عامل الزمن، وبما يخفف من معاناة المواطنين.

وحث على إصلاح الآبار المعطلة، والاهتمام بإنشاء الحواجز المائية بالاستفادة من مواسم الأمطار لري الأراضي والمحاصيل الزراعية.

وأشاد الرئيس المشاط بالخطوات التي قطعتها وزارة المياه والبيئة في تطبيق نظام الأتمتة في بعض المحافظات.