بدأت أجزاء من اليمن بالتأثر بموجة الغبار التي تضرب عدد من دول الخليج.

حيث تسببت في اصابة4 آلاف عراقي بالاختناق يوم الإثنين، وأوقفت حركة الطيران في الكويت لساعات، وصدرت بسببها تحذيرات مسبقة من تداعياتها المرتقبة في السعودية والبحرين.

وقال مصدر في المركز الوطني للأرصاد، ان محافظات الجوف وحضرموت والمهرة بدأت بالتأثر من موجة الغبار بشكل خفيف. وأضاف المصدر ان الموجة ستواصل انتشارها حتى تصل الى محافظة شبوة وجنوب مأرب وبشكل خفيف.

ونبه المصدر المواطنين بعدم التعرض المباشر للغبار خاصة مرضى الصدر والعيون وكبار السن والأطفال. ونصح بارتداء الكمامات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وغلق نوافذ المنازل بإحكام.

كما المصدر نبه سائقي المركبات على الطرقات الصحراوية بضرورة توخي الحيطة والحذر من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.