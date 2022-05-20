صدم السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، الخميس، الفصائل الموالية للتحالف بالكشف عن تمويل جديد لمن وصفهم بـ”الحوثيين”.

وزعم السفير في تصريح صحفي دعم بلاده مشروع لمنظمة الصحة العالمية في مستشفى المحويت الخاضعة لسيطرة صنعاء، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن جهاز التصوير المقطعي المحوسب.

وهذه المرة التي يتحدث فيها السفير السعودي عن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يشرف عليه لمشروع منذ بدء بلاده حرب وحصار في العام 2015 استهدفت فيها كافة البنى التحتية بما فيها قطاع الصحة.

ومع أن حديث السفير يأتي في إطار تسويق بلاده لدى السلطة في صنعاء عبر عرض امتيازات خاصة على امل تمديد الهدنة لإخراج بلاده من مستنقع الحرب، إلا أنه يشكل ضربة للقوى الموالية للسعودية وتحديد في عدن.

حيث صحا سكان المدينة على سحب السعودية والامارات لمولدات كهربائية خاصة بمطار عدن سلمت في إطار “إعادة الإعمار”وكلفت ملايين الدولارات في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن تحمل السعودية تكاليف صيانة مطار صنعاء.